الوفاق الليبية تلوح بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
ليبيا
ليبيا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها اليوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية تلوح بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم توجت بإنجاز تاريخي، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

 

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

 

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية، باللغة العربية في حفل توقيع الاتفاقية، كان “الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم طويلًا وصعبًا في كثير من الأحيان”.

 

وتابعت: "أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع القادمة من أجل تنفيذ التزامات الاتفاقية. من الضروري مواصلة العمل في أسرع وقت ممكن من أجل التخفيف من المشاكل العديدة التي تواجه الشعب الليبي بسبب هذا الصراع".

 

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