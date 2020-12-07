عاجل .. البنك المركزي : يمدد عمل مبادرات دعم القطاع السياحي حتى 2021

وجه البنك المركزي في خطاب دوري صادر بتاريخ الأمس الأحد إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بمد مبادرات الخاصة بدعم القطاع السياحي المصري للعمل على تعافيه سريعا من الأزمات التى مرت بها لمدة عام كامل تنتهي في 13 ديسمبر 2021.

وتشمل المبادرة التي أمر البنك المركزي بمد فترة سريانها، كلا من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي الصادرة في 13 مارس 2013، ومبادرة قروض التجزئة العاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015.

وأضاف البنك المركزي في الخطاب، أن تمديد المبادرة الأولى الخاصة بدعم قطاع السياحة سيسمح خلالها بقبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، بينما تمديد عمل مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة سيسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لاغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي لمدة 6 شهور اضافية من تاريخ استحقاقها.