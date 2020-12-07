عاجل .. البنك المركزي : يمدد عمل مبادرات دعم القطاع السياحي حتى 2021

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
لبنك المركزي المصري
لبنك المركزي المصري
الفجر الاقتصادي
Advertisements

وجه البنك المركزي في خطاب دوري صادر بتاريخ الأمس الأحد إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بمد مبادرات الخاصة بدعم القطاع السياحي المصري للعمل على تعافيه سريعا من الأزمات التى مرت بها لمدة  عام كامل تنتهي في 13 ديسمبر 2021.

 

وتشمل المبادرة التي أمر البنك المركزي بمد فترة سريانها، كلا من  مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي الصادرة في 13 مارس 2013، ومبادرة  قروض  التجزئة العاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015.

 

 

وأضاف البنك المركزي في الخطاب، أن تمديد المبادرة الأولى الخاصة بدعم قطاع السياحة سيسمح خلالها بقبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة  حدها الأقصى 3 سنوات،  بينما تمديد عمل مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة سيسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لاغراض استهلاكية  والقروض العقارية  للاسكان الشخصي  لمدة 6 شهور اضافية من تاريخ استحقاقها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرات القطاع السياحي تمديد فترة سريان مبادرا ت القطاع السياحي المصري البنك المركزي المصري البنك المركزي

أخبار تهمك

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 10 ساعة

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ أقل من نصف ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 23 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 21 ساعة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس غرفة شركات السياحة: مبادرة البنك المركزي ترفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع

كيف تستفيد من مبادرة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر.. "المركزي" يجيب

وفقا لـ"المركزي".. تأجيل سداد أقساط الإسكان الاجتماعي ٦ أشهر

البنك المركزي: إلغاء رسوم وعمولات التحويلات المحلية لمدة 3 أشهر

5 ملايين مواطن وشركة سيستفيدون من تأجيل سداد القروض

5 مليون مواطن.. "المركزي" يكشف عن المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر