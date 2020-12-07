إلهام شاهين عن دورها في "حظر تجول": تقمصت الشخصية من الداخل والخارج
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
أماني سلام
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أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بإنها أسطاعت أن تغير ملامح وجهها في فيلم "حظر تجول" الذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.
ونشرت إلهام شاهين، "صورتين لها أحدهما لشخصية "فاتن" التي قدمتها في فيلم حظر تجوال، والثانية من إطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائي 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت شاهين على الصورة قائلة قائلة:"شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيدًا عن شكلك الحقيقي، أنا كمان لما أتغير أعشق الشخصيات التي تأخذنى من إلهام لأعيش روحًا جديده لما أشعر بها من قبل وده الفرق بينى إلهام شاهين وبين شخصية فاتن حظر تجوال".
ونشرت إلهام شاهين، "صورتين لها أحدهما لشخصية "فاتن" التي قدمتها في فيلم حظر تجوال، والثانية من إطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائي 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت شاهين على الصورة قائلة قائلة:"شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيدًا عن شكلك الحقيقي، أنا كمان لما أتغير أعشق الشخصيات التي تأخذنى من إلهام لأعيش روحًا جديده لما أشعر بها من قبل وده الفرق بينى إلهام شاهين وبين شخصية فاتن حظر تجوال".