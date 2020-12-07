إلهام شاهين عن دورها في "حظر تجول": تقمصت الشخصية من الداخل والخارج

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بإنها أسطاعت أن تغير ملامح وجهها في فيلم "حظر تجول" الذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.



ونشرت إلهام شاهين، "صورتين لها أحدهما لشخصية "فاتن" التي قدمتها في فيلم حظر تجوال، والثانية من إطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائي 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". 


وعلقت شاهين على الصورة قائلة قائلة:"شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيدًا عن شكلك الحقيقي، أنا كمان لما أتغير أعشق الشخصيات التي تأخذنى من إلهام لأعيش روحًا جديده لما أشعر بها من قبل وده الفرق بينى إلهام شاهين وبين شخصية فاتن حظر تجوال".

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