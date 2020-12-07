السياحة والآثار تنهي أعمال المرحلة الأولى من إضاءات شارع المعز (صور)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أنهت وزارة السياحة والآثار أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحديث وتطوير أنظمة الإضاءة الليلية في جميع المبانى الأثرية بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

ومن ناحيته قال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، إن تلك الخطوة جاءت في إطار حرص الوزارة على تطوير المناطق الأثرية وإبراز المواطن الفنية بها.

‎وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع اشتملت على تركيب وتحديث أنظمة الإضاءة الخاصة بالشارع التاريخي، وتلك قد انتهت بالكامل، فيما تتضمن المرحلة الثانية تركيب نوعية معينة من كشافات الإضاءة للواجهات وساحات الأبنية الأثرية بشارع المعز لإبراز جمالياتها وأبعادها الفنية، وتلك الجاري العمل بها الآن.

‎وأوضح سمير أن نظام إضاءة واجهات الأبنية الأثرية بالشارع تتم وفقا لطبيعة كل مبنى، حيث أنه تم استخدام الكشافات الغاطسة في الأرض وكذلك البارزة في بعض الأماكن أمام جدران واجهة كل مبنى، وإضائتها بدرجة من درجات اللون الأبيض الدافئ، كما تم تجنب وضع الكشافات على الواجهات للحافظ على انسيابية شكلها التراثي.

‎وأضاف مساعد الوزير والمشرف العام على القاهرة التاريخية، ان المشروع يتضمن أيضا إضاءة المعالم الأثرية من الداخل بمواصفات خاصة تراعي المساحة وطبيعة كل بناية ومُقتنياته، كما يتم مراعاة إستخدام نوعية مصابيح خاصة لا تسبب أى ضرر أو ارتفاع فى درجات الحرارة أثناء تشغيلها حتى لا تؤثر على الأثر.

‎وقال العميد سمير إن إنارة المساجد ومآذنها تتطلب مواصفات وتقنيات مختلفة تتناسب مع طبيعتها ومحتوياتها، بهدف إبراز جماليات عمارتها، والحفاظ على طابعها التراثي وأجوائها الروحانية، ويتم توزيع أدوات الإنارة المختلفة وفق حسابات هندسية دقيقة لإبراز والتركيز على بعض التفاصيل الفنية الخاصة بفنون العمارة، كما تطلب إضاءة المآذن تصورًا خاصًا بها بحكم ارتفاعها واختلاف شكل عمارتها، حيث تم وضع الكشافات الغاطسة أسفل المآذن بدرجات ميل محسوبة.

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وزارة السياحة والاثار مصر كشافات اضاءة الاثار

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