نجلاء بدر تتعاقد على فيلم "المحكمة" مع محمود عبد المغني

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تعاقدت الفنانة نجلاء بدر، على بطولة فيلم "المحكمة" مع النجم محمود عبد المغني، والذي يستعد لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات مع باقي النجوم المشاركين.



وهناك جلسات عمل تتم بين صناع العمل للوقوف على الخطوط العريضة واختيار مجموعة أخرى من النجوم استعداداً لانطلاق التصوير، فهناك وجوه شابة جديدة تشارك في الفيلم مع عدد من ضيوف الشرف.


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

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