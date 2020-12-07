"سيماف": التعاقد على "قطارات النوم" خلال أيام (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء إسماعيل نجدي مدير مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنه كان في مؤتمر المتابعة الدورية مع المهندس كامل الوزير وزير النقل وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وهو مؤتمر شهري لمتابعة العقود التي تنفذها السكك الحديدية والمترو والعقود المستقبلية التي من المقرر أن تُبرَم لمد السكك الحديدية بعربات الركاب وغيرها.

وأضاف نجدي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، "تابعنا ملف تطوير مصنع سيماف، إذ يعيش المصنع في هذه الأيام ثورة من حيث التطوير الشامل والميكنة وتأهيل الفنيين والمهندسين والبنية التحتية، حتى يواكب السوق المحلي". 

وتابع: "تطرقنا إلى تأهيل 200 عربة من عربات السكة الحديد القديمة منها خط تطوير في محافظة الإسكندرية، لضمان استمرار تقديمها الخدمة لنحو 25 سنة أخرى بكفاءة أخرى، ولدينا عقود عربات power، كما أن حركة وزير النقل سريعة وهو ما تعودنا عليه، إذ أنها يتابعنا بشكل دائم ومستمر ويشاركنا في كل ما نعمل فيه مع السكك الحديدية".

وأردف: "لدينا عقدي عربات power لصالح العربات الـ1300 التي بدأت تصل من روسيا اليوم، وهناك عربات التأهيل وهي دورية، ونعمل حاليًا في خطوط أبو قير، وسيعمل الخط الأول خلال هذا الشهر، وبدأنا تصنيع 10 قطارات مترو بالمرحلة الثالثة الخاصة بمحطات الزمالك والوراق وإمبابة، وسينتهي تأهيل المصنع في نهاية شهر إبريل المقبل".

وحول صفقة "قطارات النوم" الجديدة، قال مدير مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع: "طولبنا بأن نجهز ونؤهل قطارات النوم في إطار المخطط السياحي للدولة، وكُلفنا بتدبير 100 عربة نوم لتكوين ما يقرب من 10 قطارات نوم للسياحة بالخط الخاص بالأقصر وأسوان وسنبدأ بالتعاقد عليها خلال الأيام القادمة".

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