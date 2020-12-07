"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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يُعد وجود الآثار الإسلامية في قلب الحيز العمراني من أضخم المشكلات والتحديات التي تواجه مفتشين ومفتشات الآثار الإسلامية بشكل عام وتعد أخطر تلك التحديات وأكبرها هي التعدي على الأثر أو على حرم الأثر وهو المسافة الآمنة التي يحددها القانون.

وتمكنت منطقة آثار السلطان جقمق بقيادة أميرة عطية مدير عام المنطقة، وزينب فوزي مفتش آثار المنطقة، من إزالة تعدي ومنع ما وصفاه بالكارثة.

وحصلت الفجر على بعض الصور التي تصور مراحل إزالة التعديات عن بعض الآثار في منطقة آثار السلطان جقمق، وضمنها عربة شارع لتصنيع المأكولات تحمل لافتة بعنوان "ملك الكبدة" إحدى الفاترينات التي كان من المقرر وضعها على واجهة الأثر بالمخالفة للقانون، وشاركت مفتشات المنطقة في إزالة التعدي بالتعاون مع العمال كما أظهرت الصور.

وتبدأ الواقعة عندما حاول بعض تجار المنطقة المعروفون تبليط شارع الشريبي وهو الحرم الطبيعي لأثر إسلامي هام وهو حمام الشرايبي ووكالة الشرايبي، وكان الغرض من تبليط الشارع هو عمل فاترينات على واجهة كلا الأثرين كما أوضح المسؤولون عن المنطقة.

وتمكنت مدير المنطقة بالتعاون مع التفتيش من فك وإزالة البلاط من الشارع بكامله وإزالة جميع التعديات بكامل شارع الشريبي وحتى مسجد العربي.

ووجهت مدير المنطقة الشكر لفتحي سيد مدير عام مناطق الأزهر والغوري، على دعمه الكبير ومدير عام الإشغالات بحي وسط، ورجال أمن منطقه الأزهر والغوري لمتابعتهم خطوات إزالة التعدي.

ويعتبر هذا ثاني تعدٍ يتم إزالته تعدي من خلال منطقه آثار جقمق الأولي كانت تعدي قائم منذ سنوات وهو سور خرساني أمام واجهة مسجد الجمالي يوسف وبامتداها، والثانية هي التعديات المذكورة وإنهاء كارثه التبليط.
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار
"منطقة السلطان جقمق تنهي أحلام ملك الكبدة".. نرصد إزالة تعديات كارثية على الآثار

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