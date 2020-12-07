حصاد وأرقام الجولة الثانية للقسم الثاني





وشهدت تلك الجولة تسجيل 49 هدف منهم 23 هدف في الشوط الأول مقابل 26 هدف في الشوط الثاني.



كما إحتسبت 9 ركلات جزاء تم تسجيل 5 ضربات مقابل إهدار 4 ركلات .



ويقدم الفجر الرياضي أرقام وإحصائيات المجموعات الثلاثة



1- المجموعة الأولى





ا- فاز فريق قنا على فريق بترول أسيوط بهدف عبد الله دومنيك

2- فوز الشرقيه للدخان على الفيوم بهدفين مقابل هدف سجلها كريم خميس ومحمد حسن وسجل حسين خالد للفيوم

3- فاز بنى سويف على شباب سمسطا بهدف خالد الشيخ

4- فاز الإعلاميين على الألومنيوم بهدف إبراهيم ماجد

5- فاز ديروط على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف سجلها اسلام عبد الراضي وفرغلى بالو وسجل اسلام مصطفى لتليفونات

6- تعادل طهطا مع شبان قنا بهدف لمثله سجل يوسف عطا لطهطا وسجل حازم محمد للشبان قنا

7- تعادل كيما أسوان مع سوهاج بدون أهداف

8- وتعادل أسمنت أسيوط مع المنيا بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 6 نقاط

2- المنيا 4 نقاط

3- الإعلاميين 4 نقاط

4- شبان قنا 4 نقاط

5- سوهاج 4 نقاط

6- شباب سمسطا 3 نقاط

7- بنى سويف 3 نقاط

8- البترول 3 نقاط

9- ديروط 3 نقاط

10- قنا 3 نقاط

11- الفيوم نقطة

12- التليفونات نقطة

13- الألومنيوم نقطة

14- كيما نقطة

15- أسمنت أسيوط نقطة

16- طهطا نقطة



2- المجموعة الثانية



أقيمت 8 مواجهات خلال الجولة الثانية شهدوا 5 إنتصارات ، و3 تعادلات وتم تسجيل 16 هدف منهم 8 في الشوط الأول ومثلهم في الثاني

ثم احتساب 4 ركلات جزاء ثم تسجيل ضربتين جزاء عن طريق اسلام سيد وإسلام زياره ، بينما إهدر على حسين وشريف مجدى ركلتين.



أهداف ونتائج الجولة الثانية



1- فاز فريق النصر على فريق جمهورية شبين برباعية مقابل هدف سجلها أحمد حسين هدفين وأحمد مجدى كهربا وأحمد كالوشا بينما سجل السيد شعبان هدف شبين.



2- فاز فريق الزرقا على فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف سجلها محمد بدير مانجا ووليد بدران بينما سجل أحمد جمال هدف سرس الليان

3- فاز فريق القناة على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها اسلام سيد ومحمد يسرى وإسلام زياره بينما سجل على حسين هدف الداخلية

4- فاز فريق الترسانة على فريق طنطا بهدف إيهاب فؤاد

5- فاز فريق كوكاكولا على فريق المريخ بهدف أحمد مصطفى لالا

6- تعادل فريق السكة الحديد مع فريق بتروجت بدون أهداف

7- تعادل النجوم مع منتخب السويس بدون أهداف

8- تعادل فريق Z مع بورتو السويس بهدف لمثله سجل نانا انطوى هدف Z بينما سجل حسين البدري هدف بورتو.



ترتيب المجموعة الثانية



1- النصر 4 نقاط

2- بتروجت 4 نقاط

3- القناة 4 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط

5- الزرقا 3 نقاط

6- سرس الليان 3 نقاط

7- المريخ 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- بورتو السويس نقطتين

10- السكة نقطتين

11- زد z نقطتين

12-منتخب السويس نقطتين

13- النجوم نقطة

14- الداخلية نقطة

15- طنطا بدون نقاط

16- جمهورية شبين بدون نقاط



3- المجموعة الثالثة



أقيمت 8 مواجهات قوية بالجولة الثانية تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم منهم 3 أيجابى مقابل تعادل سلبى

تم تسجيل 20 هدف منهم 7 في الشوط الأول مقابل 13 في الشوط الثاني

وتم احتساب 3 ضربات جزاء ثم تسجيل ضربتين عن طريق محمد نجاتي ومتابعة محمود أبو السعود، بينما إهدر سعد مادوانا

ركلة جزاء

وتلقى الرجاء والجزيزة هزيمتين من البلدية والحارس بثلاثة أهداف نظيفة.



نتائج وأهداف الجولة



1- فاز فريق الحرس على فريق الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد أبو جودة ومصطفى زيكو ويوسف علاء

2- فاز فريق البلدية على فريق الرجاء بثلاثية نظيفة سجلها هشام شعبان هدفين وأحمد هريسه

3- فاز فريق المنصورة على فريق بنى عبيد بهدف محمد نجاتى

4- فاز فريق الأوليمبي على فريق بيلا بهدفين مقابل هدف سجلها حسين حمدي بينما سجل الحسن دياللو هدف بيلا

5- تعادل فريق دمنهور مع فريق المالية بهدف لمثله سجل أحمد العوضى لدمنهود وتعادل مصطفى جمعة للمالية

6- تعادل سبورتنج مع كفر الشيخ بهدفين لكلا منهم سجل هدفين سبورتنج عبد الله سرور بينما سجل عادل خضره وأحمد كفنه هدفين كفر الشيخ

7- تعادل فريق الحمام مع فريق فاركو بهدفين لكلا منهم سجل هدفين الحمام إسلام جمارك وعمار حمدي بينما سجل محمود أبو السعود ومدافع الحمام في مرماه هدفين فاركو

،8- تعادل فريق أبو قير مع فريق دكرنس بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثالثة





1- البلدية 4 نقاط

2- الحرس 4 نقاط

3- الأوليمبي 4 نقاط

4- أبو قير 4 نقاط

5- المنصورة 4 نقاط

6- فاركو نقطتين

7- المالية نقطتين

8- سبورتنج نقطتين

9- دمنهور نقطتين

10- دكرنس نقطتين

11- الحمام نقطة

12- بنى عبيد نقطة

13- كفر الشيخ نقطة

14- بيلا نقطة

15- الرجاء نقطة

16- الجزيرة بدون نقاط

أقيمت 24 مباراة خلال الجولة الثانية بدورى القسم الثاني بالموسم الجديد 2020/2021 تحقق خلالهم 14 إنتصار، مقابل 10 تعادلات.