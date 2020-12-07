منى زكي تتعرض للانتقادات بسبب هذه الصورة

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تعرضت الفنانة مني زكى، للهجوم من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعادت نشر صورتها بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.





وكانت الصورة التي نشرتها مني زكى، أظهرت ساقيها، مما ازعج بعض متابعيها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.







وكانت ترتدي مني زكى، فستان نبيتي اللون ومفتوح من عند ساقيها، وتفاعل عدد كبير من متابعيها بالعديد من التعليقات التي حملت الهجوم عليها بسبب فستانها، لكنها تجاهلت هذا الهجوم ولم تعلق.