انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت محافظة الدقهلية إنطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 داخل محافظة الدقهلية بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، وذلك وسط إجراءات امنية وإحترازية مشددة،ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي للادلاء بصوته.

وأكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بان 699 مركزا انتخابيا باجمالي 1426 لجنة فرعية علي مستوي مراكز ومدن واحياء وقري محافظة الدقهلية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدا على انتظام العمل فى جميع اللجان الانتخابية.

واضاف أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا الي مقرات اللجان في المواعيد المحددة، كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة حال توافدهم علي اللجان.

وجدير بالذكر ان عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت من ابناء الدقهلية يبلغ 4 مليون و352 الف و87 ناخبا، وذلك في 10 دوائر انتخابية تضم مراكز ومدن واحياء وقري المحافظه.
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية
انطلاق ماراثون جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية

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