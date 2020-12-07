كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يتصدرون المشهد في كفر الشيخ

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شهدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الساعات الأولى من أول يوم من يومي جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الثانية،كما لوحظ تواجد كبير من الناخبين بقرى مراكز المحافظة،للإدلاء بأصواتهم في طوابير خارج وداخل اللجان، كما شهدت اللجان توزيع كمامات على الناخبين.



وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بحرص كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والسيدات في التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020م، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين.



كما أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير استراحات وكراس متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاون خاصة مع مديرية الصحة، لافتًا أنه تم تطهير وتعقيم اللجان قبل العملية الانتخابية، وأيضًا في نهاية اليوم الانتخابي، بالإضافة إلي تنظيم دخول وخروج الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.