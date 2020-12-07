أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بإرتفاع المؤشرات العالمية مع حالة التفاؤل بلقاح كورونا الجديد و البدء فى تصديره للدول الأكثر اصابات.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11029 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3092 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على ارتفاعات جماعية للمؤشرات ، لينهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.09% عند 11024 نقطة ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان بنسبة 1.47% محققا قمة تاريخية جديدة لينهى عند 2119 نقطة ..و الذى جاء بقيم تداول بلغت 1.617 مليار جنيه ، بحجم تداول 765 مليون سهم من خلال 50561 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 56% ..بالتداول على 184 ورقة مالية ربحت منها 83 ورقة و تراجعت 66 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 35 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.279 مليار جنيه مسجلا 647.224 مليار جنيه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا