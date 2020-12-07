أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بإرتفاع المؤشرات العالمية مع حالة التفاؤل بلقاح كورونا الجديد و البدء فى تصديره للدول الأكثر اصابات .

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11029 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3092 نقطة.



