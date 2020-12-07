الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى 26 بالقاهرة (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ سقطت أمطار خفيفة على غير المعتاد في هذه الأيام بالساعات الأولى من صباح اليوم وذلك في القاهرة الجديدة ووسط البلد والسادس من أكتوبر. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وأن يكون الجو مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 26 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13
مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 11
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 14
دمياط العظمى 24 والصغرى 15
الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 12
السويس العظمى 26 والصغرى 13
العريش العظمى 25 والصغرى 13
طابا العظمى 24 والصغرى 14
سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17
الغردقة العظمى 26 والصغرى 15
الفيوم العظمى 26 والصغرى 11
بني سويف العظمى 26الصغرى 10
المنيا العظمى 28 والصغرى 9
أسيوط العظمى 28 والصغرى 8

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