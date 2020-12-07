بعد تحويله لعمل سينمائي.. تعرف على موعد عرض فيلم "بمية وش"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قرر المنتج جمال العدل، بعد تحويل مسلسل "عصابة ب ١٠٠ وش" لعمل سينمائي ان يتم عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، لينافس فى دور العرض بالسينمات.



وبدأ فريق العمل فى تحضيراته النهائية حالياً ووضع الخطوط العريضة للفيلم استعداداً لانطلاق التصوير الفترة المقبلة، ويتولى كتابة الفيلم المؤلف عمرو الدالى وتخرجه كاملة أبو ذكرى.


مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى

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