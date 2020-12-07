بالأرقام.. خريطة المرشحون الذين يخضون جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية

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يخوض عدد من المرشحين جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، اليوم وغدا، وسط منافسة قوية بينهم، خاصة مع اقتراب الأصوات فيما بينهم بالجولة الأولى من الانتخابات.



يتنافس فى الجولة 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، بينما تتم الإعادة بالكامل فى 9 محافظات لم يتم حسم أى مقعد فيها من الجولة الأولى، وهى: الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، ومقعد ودائرة واحدة بالقليوبية هى قليوب والقناطر.



وتشهد محافظة القاهرة منافسة ساخنة بين 14 مرشحا للفوز ب7 مقاعد في 6 دوائر انتخابية، ومن بين ال14 مرشحا بالقاهرة؛ 4 مستقبل وطن، ومرشح للشعب الجمهوري، ومرشح حزب المحافظين، ومرشح مصر الحديثة، ومرشح الوفد، ما يجعل المعركة الانتخابية فيها حامية الوطيس بين الأحزاب، فضلا عن 6 مستقلين.



وتجرى جولة الإعادة فى جنوب سيناء بدائرة الطور بين مرشحين احدهم مستقل والآخر يتبع حزب مستقبل وطن، ويتكرر هذا المشهد في محافظة القليوبية.





أما محافظة شمال سيناء فتجرى الإعادة على مقعدين فى دائرتين انتخابية بين 4 مرشحين منهم 3 مرشحين مستقلين ومرشح لمستقبل وطن، فيما تجرى الإعادة بمحافظة السويس بدائرة السويس، على مقعدين يتنافس عليها مرشح مستقل و٣ تابعين للأحزاب.



وفي الغربية، تجرى جولة الإعادة على 14 مقعد فى 7 دوائر انتخابية بين 28 مرشحا منهم، 12 مستقلا و9 مستقبل وطن و2 الشعب الجمهورى و2 الحركة الوطنية، ومرشح واحد لكل من الوفد والتجمع ومصر الحديثة.



فيما تجرى الإعادة فى محافظة المنوفية على 11 مقعد فى 6 دوائر بين 22 مرشحًا، منهم 8 مستقبل وطن و11 مستقل ومرشح واحد لكل من الشعب الجمهورى والحرية والمصرى الديمقراطى.



أما محافظة كفر الشيخ، فتجرى جولة الإعادة على 10 مقاعد فى 4 دوائر انتخابية يتنافس فيها نحو 20 مرشحا منهم 5 مستقبل وطن 11 مستقلين و2 الوفد و2 الشعب الجمهورى.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب بالشرقية على 21 مقعد فى 8 دوائر انتخابية يتنافس فيها 42 مرشحا، منهم 20 مرشح لحزب مستقبل وطن و20 مستقلين و2 مرشحين لحماة وطن.



وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، في 10 دوائر الانتخابية بين 42 مرشحًا يتنافسون على 21 مقعد بين 42 مرشحا منهم 10 لمستقبل وطن و25 للمستقلين و3 للشعب الجمهورى و2 للمؤتمر و2 للوفد.





ووتجرى الإعادة فى دمياط على 4 مقاعد فى دائريتن بين 8 نواب مرشحين منهم 7 مستقلين ومرشح لمستقبل وطن، فيما تجرى الإعادة فى محافظة الاسماعلية على 5 مقاعد فى 3 دوائر انتخابية بين 10 مرشحين منهم 4 مستقبل وطن و5 مستقلين و1 حزب المؤتمر.