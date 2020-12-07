بنفيكا يضيق الخناق على سبورتنج لشبونة بالدوري البرتغالي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بنفيكا
بنفيكا
وكالات
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حقق بنفيكا فوزا صعبا على باسوش فيريرا 2-1، بعد أن كان متأخراً بهدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة التاسعة بالدوري البرتغالي، ليضيق الخناق على سبورتنج لشبونة المتصدر.

على ملعب النور في لشبونة، وجد بنفيكا نفسه متأخراً في النتيجة في الدقيقة 24، بتوقيع المولدوفي الشاب أوليغ ريبسيوك، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط.

وتمكن الفريق العاصمي من إدراك التعادل في الدقيقة 58 عن طريق رافا سيلفا.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، منح المهاجم الألماني الشاب لوكا فالدشميت 3 نقاط ثمينة لبنفيكا، بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وضرب "النسور" أكثر من عصفور بهذا الفوز العصيب، حيث أنهم واصلوا به انتصاراتهم للمباراة الثانية توالياً.

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