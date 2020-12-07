أستاذ جيولوجيا عن خروج نار من الأرض بالوادي الجديد: "صحية متقلقش" (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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فسر الدكتور محمد ثروت هيكل أستاذ قسم الجيولوجيا بجامعة طنطا، خروج النار من باطن الأرض بمحافظة الوادي الجديد، قائلًا إنها ظاهرة قديمة في أماكن كثيرة جدًا من العالم منها الهند وتركيا ومصر والصين منذ آلاف السنوات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن هذه الظاهرة تسمى "الينابيع الحارة"، وهي تحدث نتيجة دورة المياه في باطن الأرض، وعندما تضعف تنطلق هذه المياه الحارة على سطح الأرض، أما سبب الحرائق والنيران فيرجع إلى أن الصخور المرتبطة بها هذه المياه الحارة تكون بيتومينية التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتابع: "منطقة الصحراء الغربية تحتوي على الكثير من هذه الصخور، كما أنها موجودة في اليمن، وللينابيع الحارة استخدامات طبية كثيرة جدًا لوجود بعض الأملاح فيها وبعض الكلوريد وغيرها وهو ما يستخدم في علاج بعض الأمراض في أحيان كثيرة".

وأشار، إلى أن هذه الينابيع إذا انتشرت وتكونت فإنها تتحول إلى منتجعات صحية كما حدث في كثير من بلدان العالم، وأن الصحراء الغربية المصرية مليئة بها: "هذه ظاهرة صحية متقلقش خالص".

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