ضبط أخطر تاجر "بودرة" بالقناطر الخيرية وبحوزته نصف كيلو هيروين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على أخطر تاجر مخدرات بالقناطر الخيرية، ويتخذ من حدائق القناطر مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي، ألقي القبض على المتهم وبحوزته نصف كيلو هيروين وسلاح أبيض، واعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وتولت النيابة التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تفيد إتجار عاطل في الهيروين على نطاق واسع بمدينة القناطر الخيرية، ويتخذ من حدائق القناطر مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي والهروب من المراقبة.

جرى عرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، فشنت قوة أمنية من رجال المباحث قادها المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر الخيرية، والتي تمكنت فجرا من إلقاء القبض عليه في أحد الأكمنة، ويدعى "ا.ع.ف" 26 عامًا عاطل، ومقيم أشمون المنوفية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "سنجة".

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