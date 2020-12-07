عمرو محمود ياسين: تكريم اسم والدي بالمهرجان إضافة له

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تحدث من جديد السناريست عمرو محمود ياسين، على تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42، تكريم والده الفنان محمود ياسين.


وقال ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"،إن "تدارك المهرجان لأمر تكريم اسم الفنان محمود ياسين بعد رحيله لن يزيده شيء، ولكن تكريمه يعد إضافة للمهرجان".

وأشار "يجب أن تتدارك المسألة في حفل الافتتاح وليس الختام وذلك لن يزيده شي أو يستفيد منه، بل تكريمه حدث من قبل جمهوره، بيصعب عليا أن يحصل الشيء ده من المهرجان وده بيسي ليهم، والمفروض كان يعلن عن إدارته المهرجان من فترة".

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