إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 67 مليون حالة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

تجاوزعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 67 مليون حالة، حسبما أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين.

 

ووفقًا للجامعة الأمريكية التي تستند إلى البيانات المختلفة المتاحة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 67.004.543، فيما توفي 1.535.038 شخصا بتداعيات الإصابة بـ"كوفيد – 19"، وبالمقابل، تعافى أكثر من 43 مليون شخص.

 

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" جائحة عالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ اصابات كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 22 ساعة

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ أقل من ساعتين

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

إيطاليا: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا لـ234 ألف حالة

"جونز هوبكنز": أكثر من 416 ألف وفاة و7.36 مليون مصاب بكورونا حول العالم

عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف

البرازيل تسجل 22 ألف حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة

المكسيك تسجل أكثر من 700 حالة وفاة بكورونا

أمريكا تسجل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

09:03 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر