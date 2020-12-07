إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 67 مليون حالة

تجاوزعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 67 مليون حالة، حسبما أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين.

ووفقًا للجامعة الأمريكية التي تستند إلى البيانات المختلفة المتاحة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 67.004.543، فيما توفي 1.535.038 شخصا بتداعيات الإصابة بـ"كوفيد – 19"، وبالمقابل، تعافى أكثر من 43 مليون شخص.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" جائحة عالمية.