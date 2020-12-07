4 يناير.. استكمال إعادة محاكمة أحمد شفيق بفساد جمعية خدمات مصر الجديدة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

أجلت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية اعادة محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012 مع اثنين آخرين لاتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم بـ " جمعية خدمات مصر الجديدة " حديقة الاسرة " لجلسة 4 يناير المقبل.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين ابو المجد أحمد والسعيد أحمد عبده وإمانه سر محمد خميس  
 

كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

 

وذلك عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك " حديقة الاسرة ".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (غيابيا)، والكابتن توفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

أخبار تهمك

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 22 ساعة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 15 ساعة

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

09:03 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر