أحمد سامي: عودة ناصر ماهر وصلاح محسن للأهلي مؤثرة ونسعى لتعويض رحيلهم

صرح المدير الفني لنادي سموحة أحمد سامي ، بإن أحمد أبو الفتوح قدم موسم رائع مع سموحة وانضم للمنتخب الأول لهذا السبب.









وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أتمني الاحتفاظ بفتوح ونجحنا في الاحتفاظ بمحمد عبد المنعم".









وتابع: "رحيل ناصر ماهر وصلاح محسن مؤثر ونسعى لتعويض رحيلهم عن الفريق، وأطالب بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلي سبعة لاعبين بدلاً من أربع لاعبين".









وأضاف: " لاجتهاد والصبر سلاح أي مدير فني للحصول على فرصة التدريب في الأندية، والحكم المصري مميز وأخطاء التحكيم واردة وتحدث في كل البطولات بالعالم".