محمد حماقي يحتفل بليلة رأس السنة في دبي

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يستعد النجم محمد حماقي، حفلًا غنائيًا بدولة الإمارات، في العاصمة دبي، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد، في الـ25 من ديسمبر المقبل.







ونشر محمد حماقي، البوستر الدعائي بالحفل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” وعلق قائلًا: “انضموا إلي يوم 25 ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد في دبي”.





يذكر أن الفنان محمد حماقي، يستعد لطرح فيديو كليب "هو ده حبيبي" والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى.