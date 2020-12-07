الأرصاد تحذر من طقس اليوم: أمطار ورياح مثيرة للأتربة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تم رصد سحب قادمة من غرب البلاد فجر اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة وبعض المحافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية.





وتوقعت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، استمرار سقوط الأمطار على تلك المحافظات حتى ظهر اليوم.





وأشارت إلى وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد مع انخفاض الرؤية التي بدأت منذ قليل في سماء القاهرة بسبب الأتربة الموجودة في الجو، مضيفة أنه مع الساعات المقبلة ستزيد سرعات الرياح على تلك المناطق على مدار اليوم.





ولفتت وكيل مركز الاستشعار، إلى أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم بينما ستكون خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري تنعدم خلال الساعات المقبلة وتحديدا فترة الظهيرة.





وتابعت أن طقس اليوم مائل للحرارة تصل العظمى 26 درجة، محذرة المواطنين بأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتا خلال النهار قبل أن تعود للانحفاض مع ساعات الليل بـ14 درجة.





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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الاثنين نهارًا





- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





- طقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.





- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرباح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الاثنين ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس بارد على جنوب سيناء.





- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

-أمطار خفيفة إلى متوسطة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من (مطروح- السلوم- الإسكندرية).

- نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

-الرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.





الوصف الفني لخرائط الطقس: