محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات إعادة النواب على مقعد قليوب والقناطر

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ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة، لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.



وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.



وأكد المحافظ، على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرًا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.



وأضاف محافظ القليوبية، إلى أنه جرى رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدءًا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ 24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا.



وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات، وجرى تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.