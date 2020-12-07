اقبال علي الإنتخابات في جولة الإعادة لبرلمان 2020 في قري الدقهلية

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حرص من لهم حق التصويت بقري محافظة الدقهلية غلي المشاركة والإدلاء بالتصويت في جولة الإعادة لبرلمان 2020، لإختيا من يمثلهم.​





وتوافد الناخبين على اللجان بقري المحافظة.



وكانت فتحت اللجان الانتخابية،فى محافظة الدقهلية، أبوابها في استقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، في أول أيام التصويت فى جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.



وتواجد الناخبون أمام اللجان الانتخابية أيضا في وقت مبكر وقبل فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



جاء ذلك وسط اجراءات أمنية مكثفة، وتواجد قوات من مديرية أمن الدقهلية، ووجود بوابات التعقيم، ووجود كمامات لتوزيعها على الناخبين.



ومن جانبه تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التجهيزات، حيث تجرى على قدم وساق للإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وخاصة ما يتعلق باعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



وقد عقد محافظ الدقهلية عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء استعرض خلالها كافة الإجراءات المقرر تنفيذها ضمانا لسير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر وإتمامها على أكمل وجه.



يذكر ان الكتلة التصويتية بالدقهلية تبلغ 4 مليون و352 ألف و87 ناخب وان إجمالي عدد المراکز الإنتخابية 699مركزا انتخابيا،و عدد اللجان الفرعية 1426لجنة