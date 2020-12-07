تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت محافظة الغربية اليوم تأخر فتح ٥ لجان انتخابية، فى اليوم الأول لجولة الإعادة، وذلك بسبب تأخر القضاء وبعض الموظفين داخل اللجان.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد ترأس صباح اليوم غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الشيخ ممثل وزارة الدفاع والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية.

وأوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ميعادها المحدد مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد، وذلك داخل ٦٦١ مقر انتخاب بها ١١٥٩ لجنة فرعية تحتوى على ٣ مليون و٤٥١ ألف و٣٣١ صوت انتخابي.
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية
تأخر فتح ٥ لجان انتخابية في اول أيام جولة الإعادة فى الغربية

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