إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية إقبال متوسط على اللجان بمركز ومدينة قليوب، حيث تعد المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وتجرى الإعادة علي مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية
إقبال متوسط للناخبين للتصويت في انتخابات النواب على مقعد وحيد بالقليوبية

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