جولة الإعادة للمرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب | 3 طرق للاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومعرفة رقمك في كشوف الانتخابات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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انتخابات مجلس النواب | 3 طرق للاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومعرفة رقمك في كشوف الانتخابات


جولة الإعادة للمرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم طرق الاستعلام عن لجنتك ومعرفة رقمك في الكشوف وكافة بياناتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي، مع انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

تتوافر 3 طرق للاستعلام عن لجنتك ومعرفة رقمك في الكشوف وكافة بياناتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي، الطريقة الأولى من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الطريقة الثانية إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، الطريقة الثالثة الاتصال على الخط الساخن 141 عبر أي خطوط أرضية أو محمولة.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

- الدخول إلى موقع للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك عبر الضغط هنــــــــــــــا

- ستظهر صفحة وضع الـ 14 رقم المدون علي بطاقة الرقم القومي والضغط علي الاستعلام.

- تظهر صفحة أخري بها قائمة بلجنتك الانتخابية ورقمك في الكشوف وكافة بياناتك.

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