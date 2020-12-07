كلاكيت تاني مرة.. أنعام سالوسة مع ياسر جلال في رمضان التفاصيل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تتعاون الفنانة أنعام سالوسة، للمرة الثانية مع النجم ياسر جلال، في مسلسله الجديد الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2021.

وكانت تعاقدت أنغام سالوس، على المسلسل، والمقرر يتم التعاقد مع باقي فريق العمل، لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ليلحق الموسم الرمضاني.


وكانت جسدت أنعام سالوسة، دور والدة ياسر جلال، في مسلسل "الفتوة" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

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