صدام محتمل بين الأندية ولجنة المسابقات بسبب المنتخب الأوليمبي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
عبد القادر عرابي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أمس، عن احتمالية وجود صدام بين أندية الدوري المصري الممتاز ولجنة المسابقات، بسبب المنتخب الأوليمبي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، فعاليات أوليمبيد طوكيو 2020، المقررة خلال العام المقبل 2021.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأندية تفكر في التراجع عن الاتفاق المسبق بينها وبين لجنة المسابقات، بخوض بعض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، أثناء البطولة.

أندية الأهلي وإنبي والمصري تضغط لإلغاء هذا القرار، وهو ما سيتم حسمه في الفترة المقبلة، لا سيما عقب إعلان جدول الأسابيع الأولى من الدوري المصري.

وقامت اللجنة برئاسة مازن مرزوق، بإعلان جدول المباريات حتى منتصف يناير، حيث ينتظر بعدها مصير مواعيد الفرق المصرية المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، وهم الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، لتحديد مواعيد باقي المباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاوليمبي رياضة دوري ابطال افريقيا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

09:03 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر