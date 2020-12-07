صدام محتمل بين الأندية ولجنة المسابقات بسبب المنتخب الأوليمبي

كشفت تقارير صحفية أمس، عن احتمالية وجود صدام بين أندية الدوري المصري الممتاز ولجنة المسابقات، بسبب المنتخب الأوليمبي.





ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، فعاليات أوليمبيد طوكيو 2020، المقررة خلال العام المقبل 2021.





وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأندية تفكر في التراجع عن الاتفاق المسبق بينها وبين لجنة المسابقات، بخوض بعض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، أثناء البطولة.





أندية الأهلي وإنبي والمصري تضغط لإلغاء هذا القرار، وهو ما سيتم حسمه في الفترة المقبلة، لا سيما عقب إعلان جدول الأسابيع الأولى من الدوري المصري.





وقامت اللجنة برئاسة مازن مرزوق، بإعلان جدول المباريات حتى منتصف يناير، حيث ينتظر بعدها مصير مواعيد الفرق المصرية المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، وهم الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، لتحديد مواعيد باقي المباريات.



