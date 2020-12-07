عمرو أديب يكشف آخر تفاصيل المصالحة الخليجية (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن الكويت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وتوجيهات من الرئيس الأمريكي استطاعوا أن يصلوا لإطار للبدء في صياغة إتفاق للمصالحة، ولم يحدث شيىء نهائي بعد.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا، حيث هناك نوع من النقاش لطرح كل الإشكاليات تتعلق بكل الأطراف، منوها بأن من يتابع قناة الجزيرة يجد أنهم في حالة ترقب لهذا الأمر، مضيفا: "كلنا عايزينه يحصل، بس المهم يحصل إزاي"، لافتا إلى أن قطر يجب أن تعود خطوة للخلف، وتحترم سيادة الدول وتبتعد عن التحريض.



