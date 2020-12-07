وزير النقل يلتقي وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية









وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة.



تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة للركاب بقيمة 226 مليون يورو والتي تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية والتي من المخطط وصول اول قطار منها في مارس القادم وكذلك مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، والتي وصلت الى مرحلتها الثانية في عمليات الطرح الطرح على الشركات والتي من المخطط الاعلان عن الشركة الفائزة بها مع نهاية يناير القادم بالاضافة الى آخر المستجدات الخاصة بامكانية توفير البنك تمويل مقداره 65 مليون يورو لمشروع بوابات التذاكر بمحطات السكك الحديدية وتوريد 3000 ماكينة تذاكر محمولة.



وتم بحث موقف عدد من مشروعات مترو الأنفاق مثل مشروع إعادة تاهيل البنية الاساسية والانظمة بالخط الاول للمترو ( اعمال السكة وانظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربائية ) والتي يبلغ اجمالي تكلفتها 605 مليون يورو (205 مليون يورو من البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD - 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوربي – 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ).



حيث أشار وزير النقل الى أنه يجرى حاليًا إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى الإيطالى "Italfer" للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشارى الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفنى فى مرحلة الطرح والتقييم والترسية بالاضافة الى متابعة آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني للمترو والتي يمولهم البنك بقيمة 100 مليون يورو حيث أكد الوزير ان هذه القطارات ستمثل اضافة قوية لقطارات الخط الثاني في ظل تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير وتحديث اسطول قطارات الخطين الاول والثاني للمترو.



وفي مجال الموانئ البرية والجافة تم بحث الموقف التنفيذي لميناء 6 أكتوبر الجاف والذي تبلغ مساحتة 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي ) والذي سيستوعب 720 الف حاوية مكافئة يوم.وحيث مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه وتم اسناد انشاء الميناء الجاف الي تحالف قطاع خاص مصري واجنبي وكذلك بحث توفير البنك للتمويل الخاص بدراسات مشروعات الموانئ الجافة في برج العرب الجديدة- دمياط الجديدية – سوهاج الجديدة حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي.

كما ابدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل البحري وخاصة في مشروعات ميناء دمياط حيث أكد الوزير ان الفرص الاستثمارية في هذا القطاع فرص واعدة خاصة مع الإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع النقل ومنه قطاع النقل البحري وتوفير كافة الإمكانيات للإرتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجيه العالمية.

واشاد مسئولو البنك الاوربي لاعادة الإعمار والتنمية بالمناخ الاستثماري في مصر وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل وبالاهتمام بوسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة مؤكدين أن البنك سيدعم عدد من المشروعات الاخرى في مجال النقل في مصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة د. هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وبحضور السيدة سوباريت مسئولة البنية التحتية بالشرق الاوسط وافريقيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.