لهذا السبب تصدرت شريهان تريند جوجل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت النجمة شريهان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد الأحتفال بعيد ميلادها ال الـ 56، والتي اشتهرت بعدد من الألقاب ومنها كريستالة الفن، وأيقونة الجمال.


شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني اسم بقدر ما يدعو للفخر، بقدر ما صنع أول مأساة بحياتها، فقد تزوجت والدتها السيدة عواطف للمرة الثانية من المحامي الشهير أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وأنجبت منه طفلتها شريهان في السادس من ديسمبر عام 1964، ولكن الزواج كان عرفيًا لسبب أغرب من الخيال، وهو خوف السيدة عواطف على ابنها الموسيقار عمر خورشيد من خوض التجنيد الإجباري.


حصل عمر على الإعفاء الموقت بصفته العائل الوحيد لوالدته، وزواجها الرسمي يعني دخوله الخدمة العسكرية فورًا، ولكن شريهان التي دفعت الثمن بعد وفاة والدها، عندما رفضت أسرته الاعتراف بها ومنحها نصيبها من تركته، وتم تداول قضايا إثبات النسب طويلًا داخل أروقة المحاكم، حتى حكمت المحكمة نهائيًا ببنوتها للمحامي الشهير، في العشرين من يونيو 1980، أي عندما كان عمر شريهان 16 سنة.

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