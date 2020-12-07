كلوب يشيد بعودة جماهير ليفربول مرة أخرى إلى أنفيلد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
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أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المديرالفني لفريق ليفربول، عن سعادته بعودة الجماهير إلى إستاد أنفيلد بعد غياب 9 أشهر عقب انتصار فريقه الساحق 4-0 على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي.


بسبب جائحة كوفيد 19، لم يستطع مشجعو النادي مشاهدة فريقهم يلعب في ملعبه الشهير منذ 11 مارس عندما خرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد أتليتيكو مدريد، لكن في مباراة الأحد قاد 2000 مشجع ليفربول للفوز.


وقال كلوب لمنصة أمازون برايم: "ألم تكن ليلة مثالية؟ تخيلوا منذ عشرة أشهر لو كانوا قالوا لنا إننا سنخوض مباراة في حضور ألفي مشجع".


وأضاف: "عندما دخلنا الملعب، أصبنا جميعاً بالقشعريرة، لم يكن لدي أي فكرة كيف سيكون شعوري؟، كان الأمر مثالياً، الضجيج وما يفعله المشجعون والطريقة التي يقفون بها على أطراف أصابعهم، انتظروا طويلاً من أجل هذه اللحظة".


ويتمتع المدرب البالغ من العمر 53 عاماً بعلاقة رائعة مع جماهير ليفربول، ورغم نجاح الفريق على أرض الملعب خلال الجائحة، فإنه افتقد بوضوح اللعب أمام المشجعين.


وقال المدرب الألماني: "كل شيء كان جميلاً، المباراة والأجواء، بدأوا في غناء "‬لن تسير وحدك أبداً"،‬ لم أكن أدري مطلقا أن شعوري سيكون هكذاً".

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