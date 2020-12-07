صابرين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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كشفت الفنانة صابرين، عن إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم بعدما أجرت المسحة وكانت النتيجة إيجابية.





وكانت نشرت صابرين منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلة "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".





يشار إلي أن أخر ظهور ل الفنانة صابرين، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42، الذي إقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من النجوم.