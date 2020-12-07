عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استنكر الإعلامي عمرو أديب، عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معلقا: "فات الكتير ما باقي إلا القليل".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى ان توفر لقاح كورونا أمامه 3 شهور في أحسن تقدير، حيث لم يطرح اللقاح رسميا حتى الآن، وحجزه ونقله سيستغرق وقتا، مضيفا: "خدوا بالكم.. انتشار الفيروس مريع".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 118432 حالة من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و6771 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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