عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر لا يليق بالقلعة الحمراء.
وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية : “الأهلي يستحق مدير فني أفضل من موسيماني لأن الانتصارات والبطولات جاءت بفضل اللاعبين وليس بقدرات الجهاز الفني".
وأضاف : “موسيماني كان دوره متفرج فقط في الفوز على الزمالك والتتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. لذلك يجب على إدارة الأهلي أن تبحث عن مدير فني يليق باسم ومكانة بطل إفريقيا".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا