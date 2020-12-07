عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر لا يليق بالقلعة الحمراء.





وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية : “الأهلي يستحق مدير فني أفضل من موسيماني لأن الانتصارات والبطولات جاءت بفضل اللاعبين وليس بقدرات الجهاز الفني".





وأضاف : “موسيماني كان دوره متفرج فقط في الفوز على الزمالك والتتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. لذلك يجب على إدارة الأهلي أن تبحث عن مدير فني يليق باسم ومكانة بطل إفريقيا".



