عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر لا يليق بالقلعة الحمراء.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية : “الأهلي يستحق مدير فني أفضل من موسيماني لأن الانتصارات والبطولات جاءت بفضل اللاعبين وليس بقدرات الجهاز الفني".

وأضاف : “موسيماني كان دوره متفرج فقط في الفوز على الزمالك والتتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. لذلك يجب على إدارة الأهلي أن تبحث عن مدير فني يليق باسم ومكانة بطل إفريقيا".

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