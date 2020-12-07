تركيا تشن هجوما على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بمحافظة الرقة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
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شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح اليوم الاثنين، هجومًا على مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت القوات التركية فى سوريا، شنت غارات جوية على مدينة عفرين، شمال البلاد.

 

وفي وقت سابق، نفذت القوات التركية، قصفًا جويًا على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية فى ريف عين عيسى الشمالي، شمالى الرقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري.

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غارارت سوريا تركيا القوات التركية

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