وفاة المخرج علاء الدين كوكش

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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توفي مساء أمس المخرج السوري علاء الدين كوكش، بعد صراع مع المرض عمر يناهز 78 عامُا في العاصمة السورية "دمشق"

والمقرر تشييع جثمانه اليوم الاثنين، من مستشفى الرازي، بدمشق، ويوارى الثرى في مقبرة المزة.،


يشار إلي أن المخرج علاء كوكش قدم العديد من الأعمال الناجحة حيث أن امتدت مسيرتة على مدار أكثر من أربعين عاماً، أخرج خلالها الكثير من المسلسلات منها "حارة القصر" عام 1970، و"أسعد الوراق" عام 1975، و"أبو كامل"، "حي المزار"، "حكايا الليل والنهار"، "رجال العز" وغيرها.

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