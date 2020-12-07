عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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كشف خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني عن خطته لإقناع قائد فريقه ليونيل ميسي بالاستمرار وعدم الرحيل في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال لابورتا في تصريحات إذاعية: "أنا أستطيع إقناع ميسي بالبقاء فهناك أسباب كثيرة لذلك.. ميسي أفضل لاعب في العالم وربما في التاريخ، ما علينا أخذه في عين الاعتبار هو أن ليو يحب برشلونة".

وأضاف: "يجب تقديم عرض مبدع يقنع ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة.. أنا أفضل التفكير فيما يحقق ليو للنادي وهو بالفعل أكثر بكثير من راتبه، على المستوى الرياضي أنا أعتبر ميسي أفضل لاعب في التاريخ".


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