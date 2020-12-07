مندوب جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات في بورسعيد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
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تفقد مندوب من بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في مصر، اليوم الأثنين، عدد من مقار لجان الانتخابات في يومها الأول بمحافظة بورسعيد، لمتابعة سير العملية الانتخابية التي يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

وأطلع مندوب البعثة على سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة بمحيط وداخل اللجان منذ وصول الناخب إلى مقر اللجنة حتى الإدلاء بصوته.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) 248 ألف و337 ناخب، موزعين على 46 مركز انتخابي يضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألف و894 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخب، وقسم الشرق 40 ألف و771 ناخب، وقسم العرب 55 ألف و330 ناخب، وقسم الضواحي 85 ألف و705 ناخب.
مندوب جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات في بورسعيد
مندوب جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات في بورسعيد
مندوب جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات في بورسعيد
مندوب جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات في بورسعيد
مندوب جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات في بورسعيد
مندوب جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات في بورسعيد

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