سر سعادة كلوب بعد رباعية ليفربول أمام وولفرهامبتون

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
وكالات
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أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بحضور الجماهير إلى ملعب أنفيلد بعد غياب طويل وذلك في لقاء فريقه أمام وولفرهامبتون والذي انتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة.

بسبب جائحة كوفيد 19، لم يستطع مشجعو النادي مشاهدة فريقهم يلعب في ملعبه الشهير منذ 11 مارس ، عندما خرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد أتليتيكو مدريد، لكن في مباراة الأحد قاد 2000 مشجع ليفربول للفوز.

وقال كلوب لمنصة أمازون برايم: "ألم تكن ليلة مثالية؟ تخيلوا منذ عشرة أشهر لو كانوا قالوا لنا إننا سنخوض مباراة في حضور ألفي مشجع".

وأضاف: "عندما دخلنا الملعب، أصبنا جميعاً بالقشعريرة، لم يكن لدي أي فكرة كيف سيكون شعوري؟، كان الأمر مثالياً، الضجيج وما يفعله المشجعون والطريقة التي يقفون بها على أطراف أصابعهم، انتظروا طويلاً من أجل هذه اللحظة".

ويتمتع المدرب البالغ من العمر 53 عاماً بعلاقة رائعة مع جماهير ليفربول، ورغم نجاح الفريق على أرض الملعب خلال الجائحة، فإنه افتقد بوضوح اللعب أمام المشجعين.

وقال المدرب الألماني: "كل شيء كان جميلاً، المباراة والأجواء، بدأوا في غناء "‬لن تسير وحدك أبداً"،‬ لم أكن أدري مطلقا أن شعوري سيكون هكذاً".

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