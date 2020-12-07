محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات الإعادة لمجلس النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
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انطلق، ماراثون انتخابات الاعادة لمجلس النواب 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي

وأكد محافظ بورسعيد بان ٤٦ مركز انتخابي باجمالي عدد ٩٠ لجنة فرعية علي مستوي بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظام العمل فى جميع اللجان الانتخابية.

واضاف أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا الي مقرات اللجان في المواعيد المحددة،

كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٤٦ مركزا بإجمالى عدد ٩٠ لجنة فرعية تضم ٢٤٨٣٣٧ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي.
محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات الإعادة لمجلس النواب
محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات الإعادة لمجلس النواب
محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات الإعادة لمجلس النواب
محافظ بورسعيد: انطلاق ماراثون انتخابات الإعادة لمجلس النواب

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