انتظام عملية التصويت بكفر الشيخ في إعادة النواب

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انتظمت عمليات التصويت في 801 لجنة فرعية بمحافظة كفر الشيخ، بعد القيام بفتح مظاريف بطاقات الاقتراع من قبل القضاة



وكانت الأجهزة المحلية، قد قامت بكسح مياه المطر من أمام بعض اللجان بعد تساقط الأمطار في عدد من مدن ومراكز المحافظة بدسوق وبلطيم والبرلس ومطوبس وكفر الشيخ.



ويدلي 2 مليون و350 ألف مواطن بمحافظة كفر الشيخ، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي يتنافس فيها 150 مرشحًا، للفوز بـ 10 مقاعد فردية و9 مرشحون على مقاعد القائمة، تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أسامة السيد شعت رئيس المحكمة الابتدائية رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن رؤساء المدن والوحدات القروية، تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية ال801 بقرى ومدن المحافظة، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.



وأضاف نور الدين، أنه تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة ظروف كبار السن والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، مشددًا على توفير خط تليفون أرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.