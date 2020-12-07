أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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روى عصام صدومة، شقيق المهندس صبري الذي يلقي أمواله من البلكونة بأوسيم، تفاصيل توزيع شقيقه أموال من البلكونة، موضحا أن شقيقه مهندس بترول على المعاش، ويبلغ 65 عاما، ولديه 7 أولاد.

وكشف "صدومة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، كاشفا أن هذه المرة ليست الأولى التي يلقي أمواله فيها من البلكونة بل الثالثة، لافتا إلى أن شقيقه يشعر أن نهايته اقتربت، وهذه الأموال مال زكاة، مضيفا أن شقيقه كان يقف أمام منزله ويوزع النقود، ولكن الناس اجتمعت عليه، فصعد لمنزله وألقى المال من البلكونة.

وأعرب عن رفضه لتصرفات شقيقه، قائلا: "أنا مستاء من تصرفاته بس هو حر.. اتصلت عليه وقولتله مينفعش كده، قالي أنا الكبير ولا إنت"، لافتا إلى أنه كان يلقى نقود من فئة الـ 100 و200 جنيه.

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