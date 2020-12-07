مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements



تفقد اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، قوات تأمين مقار لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

واطمأن مدير الأمن، خلال جولته على عدد من مدارس مقار اللجان الانتخابية، على تنفيذ الخطط الموضوعة بكل دقة، وتمركز القوات في أماكنها، مطالبًا رجاله باليقظة التامة، وحسن معاملة الناخبين، ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للتوجه إلى مقر لجنتهم الانتخابية، واستخدام الكراسي المتحركة التي جرى توفيرها أمام كل لجنة.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) 248 ألف و337 ناخب، موزعين على 48مركز انتخابي يضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألف و894 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخب، وقسم الشرق 40 ألف و771 ناخب، وقسم العرب 55 ألف و330 ناخب، وقسم الضواحي 85 ألف و705 ناخب.
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة
مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة

أخبار تهمك

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة استقالة عبدالحليم علي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 21 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ يوم

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

الأهلي يطعن رينيه فايلر

07:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر