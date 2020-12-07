مدير أمن بورسعيد يتفقد لجان الإعادة ويطالب رجاله باليقظة

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تفقد اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، قوات تأمين مقار لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).



واطمأن مدير الأمن، خلال جولته على عدد من مدارس مقار اللجان الانتخابية، على تنفيذ الخطط الموضوعة بكل دقة، وتمركز القوات في أماكنها، مطالبًا رجاله باليقظة التامة، وحسن معاملة الناخبين، ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للتوجه إلى مقر لجنتهم الانتخابية، واستخدام الكراسي المتحركة التي جرى توفيرها أمام كل لجنة.



ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) 248 ألف و337 ناخب، موزعين على 48مركز انتخابي يضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألف و894 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخب، وقسم الشرق 40 ألف و771 ناخب، وقسم العرب 55 ألف و330 ناخب، وقسم الضواحي 85 ألف و705 ناخب.