جهاز عرائس ودراجات بخارية وأثاث.. خسائر في حريق أبوتشت بقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة قنا، بإشراف العقيد هاني الاتربي، وبرئاسة النقيب علاء الديب محمد، من السيطرة على حريق في شقه بالطابق الثاني، بمنزل من 3 طوابق، قبل امتداده لأماكن مجاورة.


وأسفر الحريق، الذي نشب بغرفة وصالة معيشة، بمنزل عبداللاه.م. ج، عن احتراق جهاز عروسة، و2 تكييف و2ماتور مياه و2 دراجة بخارية.

تم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، من وحدة الحماية المدنية، باندلاع حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية خوالد أبو شوشة، بمركز أبو تشت.

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