تونس تمدد حظر التجول من 7 إلى 30 ديسمبر لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

قررت السلطات التونسية، تمديد حظر التجول من 7 إلى 30 ديسمبر، لمواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وأغلقت تونس اقتصادها بالكامل في مارس الماضي كما أغلقت حدودها، الأمر الذي حد من تفشي الفيروس في بضع مئات من حالات الإصابة المؤكدة، لكنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة الشهر الماضي. ولم تخصص الدولة سوى 200 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة لمرضى كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

 

وأعلن إلياس الفخفاخ، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وكذلك عبير موسي زعيمة أحد الأحزاب السياسية.

 

وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 21 في المئة في الربع الثاني من العام حيث ارتفعت البطالة 3 نقاط إلى 18 في المئة مع توقعات بتجاوزها 20 في المئة بنهاية العام. وتقول الحكومة إن الأزمة كلفتها ستة مليارات دينار تونسي (2.2 مليار دولار) حتى الآن.

 

 

 

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ أقل من ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 20 ساعة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 11 دقيقة

الكشف عن حقيقة استقالة عبدالحليم علي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 14 ساعة

من هو "تقا" آخر صفقات سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعثر مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

الأهلي يطعن رينيه فايلر

07:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر