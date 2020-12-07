حريق ضخم في سوق النبي يونس بمدينة الموصل العراقية

اندلع حريق ضخم في سوق النبي يونس بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وشهد السوق، فجر اليوم الاثنين حريقًا كبيرًا أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية والمخازن، واستمرت عملية الإطفاء لساعات.

وبحسب روسيا اليوم، لم تكن هناك خسائر بشرية لكن الخسائر المادية تقدر وفقا لأصحاب محال هناك بمليارات الدنانير العراقية.